Образовательный курс для москвичей старше 45 лет открыли в "Технограде"

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Фото: depositphotos/IgorVetushko
Москвичи старше 45 лет на вебинарах новой учебной программы "Технограда", которые пройдут с 3 по 12 февраля, смогут узнать, как выгодно подчеркнуть в резюме свои профессиональные навыки и умения, выстроить стратегию поиска работы и пользоваться каталогами вакансий онлайн. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что в прошлом году к вебинарам и тренингам "Технограда" присоединились около 160 тысяч человек.
"Учебную программу комплекса постоянно корректируют под актуальные запросы рынка труда, работодателей и самих участников проекта. Тема нового курса выбрана по итогам голосования в проекте "Активный гражданин". Направление для соискателей старше 45 лет поддержали более 19 процентов респондентов", – приводятся в материале слова Фурсина.
В онлайн-курс вошли семь вебинаров. На первом занятии участникам расскажут о том, какие сложности при трудоустройстве могут возникнуть у соискателей в возрасте 45 лет и старше. Карьерные консультанты пояснят, в каких случаях компания предпочтет молодому кандидату человека зрелого возраста.
Далее участники программы выстроят собственные стратегии поиска работы, а также научатся составлять резюме и сопроводительные письма. На вебинарах расскажут, как нужно представлять самого себя.
Также на занятиях будут рассмотрены самые частые ошибки соискателей при их общении с потенциальным работодателем.
Кроме того, обучающиеся на новом курсе "Технограда" освоят популярные электронные площадки для поиска работы. После окончания курса они смогут самостоятельно просматривать каталоги вакансий и общаться с представителями выбранных компаний напрямую.
Каждый вебинар будет длиться от полутора до двух часов. Присоединиться к трансляциям можно на сайте "Технограда".
Ранее сообщалось, что центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ подготовил бесплатные онлайн-курсы по развитию навыков soft skills.
К ним относятся универсальные способности, которые не связаны с конкретной деятельностью. К примеру, это умение работать в команде, управлять собственным временем, коммуникабельность, эмоциональный интеллект и уровень мотивации.
"Техноград" предоставляет возможность участникам пройти профориентационный тест, получить консультацию специалиста по развитию карьеры, поучаствовать в тренинге, повысить квалификацию или освоить новую профессию на интенсивном курсе.
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