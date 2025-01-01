Около 85 тыс пассажиров метро Москвы посмотрели обращения Путина и Собянина

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пассажиры, которые встретили Новый год в столичном метро, могли увидеть обращения Владимира Путина и Сергея Собянина на экранах в вагонах. Их посмотрели около 85 тысяч человек, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.



"В новогоднюю ночь Московский транспорт работал бесплатно и без перерыва, и многие пассажиры встретили бой курантов в метро. По традиции мы организовали трансляцию обращений президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На эскалаторах звучала аудиотрансляция.

Кроме того, в ночь с 31 декабря на 1 января жители и гости Москвы совершили более 1,3 миллиона поездок на городском транспорте. Наибольшей популярностью пользовались метро и Московское центральное кольцо (МЦК). В то же время наземным городским транспортом, в том числе автобусами и трамваями, воспользовались почти 250 тысяч человек. На МЦД совершено почти 100 тысяч поездок.

Между тем москвичи совершили более 400 миллионов поездок на МЦД в 2024-м. Больше всего пассажиров в уходящем году приняли станции Зеленоград-Крюково, Выхино и Железнодорожная. Рекордное количество поездок за день на всех четырех диаметрах достигло 1,5 миллиона.

