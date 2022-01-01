Единый региональный оператор по обращению с ТКО заработал в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
В Москве заработал Единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об говорится в сообщении Комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.
Уточняется, что этот статус по итогам конкурсного отбора присвоили государственному унитарному предприятию "Экотехпром". Предприятие более двадцати лет оказывает услуги по обращению с отходами.
Региональный оператор будет отвечать за весь цикл утилизации мусора, в который входит сбор, транспортировка, обработка, утилизация, учет собранных и утилизированных отходов, а также учет выделенного вторсырья и ликвидация несанкционированных свалок.
В Комплексе городского хозяйства напомнили, что в столице программа раздельного сбора отходов стартовала 1 января 2020 года. Во дворах всех жилых домов и около объектов социальной сферы было оборудовано свыше 22 тысяч площадок, где установили 60 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора.
Ранее Владимир Путин прокомментировал тему мусорной реформы и раздельного сбора отходов. Он отметил, что правительство России уже делает первые шаги на пути к расширению программы переработки мусора.
До этого он заявлял, что российские экологические и климатические проекты будут многие десятки лет играть решающую роль в глобальных усилиях по сохранению климата.
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