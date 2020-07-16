Международные резервы РФ выросли более чем на 4 млрд за неделю

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Международные резервы РФ по состоянию на 10 июля увеличились на 0,8% по сравнению с данными от 3 июля. Об этом сообщает ТАСС.
В денежном эквиваленте рост равен 4,4 миллиарда долларов.
Как сообщили в Банке России, объем резервов составил 574,2 миллиарда долларов. Эксперты подчеркнули, что рост вызван "положительной переоценкой".
Ранее Федеральная таможенная служба и Центробанк объявили, что доходы от продажи золота в России впервые превысили выручку от продажи газа. 65,4 тонны золота принесли стране 3,55 миллиарда долларов за апрель и май 2020 года.
Доход от продажи газа за аналогичный период оценивается в 2,4 миллиарда долларов.
Сообщается, что в первом квартале 2019 года Россия закупила рекордное количество золота. Резервы увеличены на 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
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