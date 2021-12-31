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Экономика

19:22

Цена газа в Европе упала ниже 800 доларов за тысячу кубометров

экономика

Фото: depositphotos/paulfleet

Цена газа в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 1 ноября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В ходе торгов стоимость февральских фьючерсов по индексу голландского TTF к 14:00 опустилась ниже 870 долларов за тысячу кубометров, а уже к 15:00 упала до отметки 780,86 долларов за тысячу кубометров. Это примерно на 23% ниже расчетной цены предыдущего дня.

Цена голубого топлива в Европе начала расти еще в апреле 2021 года, а 21 декабря она достигла исторического максимума – 2 190,4 доллара за тысячу кубометров. Тем не менее, в этот же день она стала падать и уже 23 декабря опустилась ниже 1 500 долларов. Эксперты связывают данную тенденцию с дополнительными поставками СПГ и увеличением выработки энергии на европейских ветряных электростанциях.

Вице-премьер РФ Александр Новак к числу факторов, повлиявших на значительное подорожание газа в европе, относит отказ от долгосрочных контрактов и инвестиций в отрасль.

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