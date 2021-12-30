Цена фьючерсов на газ в Европе упала ниже 1000 долларов за тысячу кубометров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Газовые котировки впервые с 6 декабря упали ниже одной тысячи долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
В последний торговый день года январские фьючерсы на газ в Европе продолжили коррекционное снижение. Так, по состоянию на открытие сессии стоимость топлива немного превышала 1 100 долларов. Однако в течение дня бумаги продолжили дешеветь и к 19:26 по московскому времени их цена составила 987,9 доллара, что на 12,2% ниже расчетной цены накануне.
Стоимость газа в Европе начала расти еще в апреле 2021 года. К началу октября цена на топливо превысила планку в тысячу долларов, а 21 декабря достигла исторического максимума – 2 190,4 доллара за тысячу кубометров.
Впрочем, уже 23 декабря стоимость газа упала ниже 1 500 долларов. Эксперты связывают данную тенденцию с дополнительными поставками СПГ и увеличением выработки энергии на европейских ветряных электростанциях. Но, несмотря на краткосрочное падение, цены в декабре удерживаются на высоком уровне.
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