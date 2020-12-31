Росстат оценил инфляцию в России по итогам этого года в 4,9%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инфляция в России в этом году составит 4,9%. В декабре она составит 0,8%, говорится в оценке Росстата.

Согласно предварительным сведениям, индекс потребительских цен в декабре составит 100,8%, с начала года – 104,9%. Индекс потребительских цен на продовольственные товары в декабре вырос на 1,5% к ноябрю и на 6,7% в годовом выражении.

По данным Росстата, на непродовольственные товары индекс вырос на 0,4% к ноябрю и на 4,8% в годовом выражении. В прошлом году продовольственная инфляция в России составила 2,6%.

Окончательная статистика об индексе потребительских цен в декабре текущего года будет обнародована 12 января. В соответствии с прогнозом Банка России инфляция по итогам 2020 года будет достигать 4,6–4,9%.

Ранее в Кремле оценили заявление об "очищающем эффекте" кризиса. До этого ЦБ опубликовал аналитическую записку, в которой эксперты указали на то, что из-за пандемии с рынка ушли проблемные компании.