В РАН оценили возможное повышение тарифов на электричество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Завлабораторией прогнозирования ТЭК Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев выразил мнение, что в ближайшие годы маловероятно повышение тарифов на электроэнергию. Об этом сообщает ИА "НСН".

"То, что премьер-министр Дмитрий Медведев ратифицировал, это должно было быть ратифицировано парламентом. Но решили ратифицировать постановлением правительства. Далее нужно разработать национальную систему учета. Затем – создать систему налогообложения, которая может быть как глобальной, так и национальной", – сказал Семикашев.

Он отметил, что реальное изменение цен может произойти не раньше чем через 10 – 15 лет.

О возможном росте тарифов на услуги ЖКХ предупредили в Российском союзе промышленников. Отмечалось, что повлиять на это может разработанный министерством экономического развития законопроект об углеродном налоге. Ввести углеродный налог предложил глава "Роснано" Анатолий Чубайс, чтобы таким образом стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.

Член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло считает, что налог скажется на стоимости услуг ЖКХ из-за того, что теплоснабжение оплачивается по тарифам.

В июне ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, почему России не выгоден "углеродный налог". Эксперт объяснил, что налог вводят, если при производстве совершаются выбросы в атмосферу. Соответственно, растет себестоимость производимой продукции.

В пользу введения "Углеродного налога" для промышленных предприятий в России, загрязняющих атмосферу, высказался Чубайс. По его мнению, это будет мотивировать промышленников делать производство безопаснее для окружающей среды.

Обязательства по дополнительным сборам за выбросы в атмосферу содержатся в Парижском соглашении по климату. Его Россия подписала в 2016 году, но еще не ратифицировала.