Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что в России могут вырасти тарифы на услуги ЖКХ, а также ускорится инфляция, сообщает газета "Известия".

Повлиять на это может разработанный министерством экономического развития законопроект об углеродном налоге. Ввести углеродный налог предложил глава "Роснано" Анатолий Чубайс, чтобы таким образом стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.

Как пишет издание, налог коснется предприятий топливно-энергетического комплекса.

Член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло считает, что налог скажется на стоимости услуг ЖКХ из-за того, что теплоснабжение оплачивается по тарифам.

В Совете Федерации такую версию законопроекта не поддержали, усомнившись в эффективности предложенных мер. Сенаторы полагают, что новый платеж для предприятий за превышение квоты на выбросы парниковых газов может негативно сказаться на динамике роста экономики.

В июне ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, почему России не выгоден "углеродный налог". Эксперт объяснил, что налог вводят, если при производстве совершаются выбросы в атмосферу. Соответственно, растет себестоимость производимой продукции.

В пользу введения "Углеродного налога" для промышленных предприятий в России, загрязняющих атмосферу, высказался Чубайс. По его мнению, это будет мотивировать промышленников делать производство безопаснее для окружающей среды.

Обязательства по дополнительным сборам за выбросы в атмосферу содержатся в Парижском соглашении по климату. Его Россия подписала в 2016 году, но еще не ратифицировала.