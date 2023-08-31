Нацпроект по развитию беспилотных авиасистем заработает в РФ с 2024 года

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) заработает в России в полную силу с 1 января следующего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

В связи с этим необходимо уже сегодня начать реализацию мер, которые позволят запустить эту работу, добавили в секретариате. Там также напомнили, что ранее президиум правкомиссии по развитию БАС утвердил пять федеральных проектов, которые входят в состав нацпроекта. Документ уже направили на финальное утверждение.

В конце июня правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

Данная стратегия определяет пять ключевых направлений, включая в том числе стимулирование спроса на отечественные беспилотники, разработку и серийный выпуска БАС и создание центров внедрения новых технологий при создании беспилотников.

В июле Андрей Белоусов поручил регионам страны разработать программы развития беспилотных авиационных систем.