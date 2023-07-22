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12:13

Мэр Москвы

Собянин: кубок по беспилотным авиационным системам пройдет в Москве осенью

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Кубок по беспилотным авиационным системам проведут в Москве для привлечения в приоритетную отрасль новых кадров и молодежи. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
 
"Соревнование будет проходить по нескольким дисциплинам: сбор коптера на время, дрон-баскетбол, скоростное автономное прохождение заранее известной трассы, автономное прохождение лабиринта, гонка дронов и другим", – отметил он.

Главным призом станет электромобиль "Москвич". Финал пройдет на территории парка "Руднево" этой осенью.
 
По словам мэра, в развитии производства беспилотников главная задача состоит в создании уровня технологического суверенитета.
 
"Например, мы участвовали в разработке и утверждении Стратегии развития беспилотной авиации. В рамках нее выстроим сеть научно-практических центров по всей стране", – подчеркнул градоначальник.

Собянин также напомнил об открытии Федерального центра беспилотных авиационных систем и парка "Руднево", о подписании соглашения о развитии беспилотных систем с регионами и проведении летных испытаний.
 
Ранее вице-премьер России Андрей Белоусов поручил регионам страны разработать программы развития беспилотных авиационных систем.

До этого правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации в стране на срок до 2030 года. Документом устанавливается, что в течение 6,5 года отрасль создания и использования гражданских БПЛА должна стать экономически самостоятельной.

По прогнозам кабмина, к 2035 году объем рынка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) может составить более одного миллиона. Систему сертификации средств планируют разработать к 2030 году.

Собянин: производимые в "Рудневе" беспилотные системы будут востребованы в ряде отраслей

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