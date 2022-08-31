Кабмин запретил вывоз из РФ лома драгметаллов до конца февраля

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Кабмин РФ запретил осуществлять вывоз отходов и лома драгметаллов до конца февраля 2023 года. Данное постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Ограничение вводится с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года. Согласно постановлению властей, также запрещено вывозить из страны металлы, плакированные драгметаллами, а также другие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгметаллов.

Уточняется, что Минэкономразвития дано поручение уведомить о данном запрете Евразийскую экономическую комиссию.

Ранее правительство РФ ограничило вывоз из страны кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы с 1 июля по 31 декабря. Отмечалось, что эти решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности России, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки.

Также в марте правительство вводило временный запрет на экспорт зерновых в государства Евразийского экономического союза и сахара в третьи страны. Ограничения по зерну действовали до 30 июня, по сахару – до 31 августа 2022 года.