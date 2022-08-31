OBI разработает новое название компании в сентябре – СМИ

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Торговая сеть OBI начнет разрабатывать новое название компании в сентябре, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

При этом сроки разработки не ограничены. Отмечается, что в планах нет изменения концепции магазина, при этом планируется сменить ряд поставщиков продукции.

Уточняется, что OBI намерена создать магазин "с русской душой".

8 марта компания OBI сообщила о решении прекратить работу в России на фоне ситуации на Украине. Позже стало известно, что ретейлер планирует продать свой бизнес в России отечественному инвестору. Доверенность на ведение сделки была у основателя "Аудит груп" Бориса Любошица.

Однако в апреле магазины сети постепенно начали возобновлять работу. Так, 27 апреля после полуторамесячного простоя открылся гипермаркет OBI в столичном ТЦ "Авиапарк" на Ходынском Поле.

30 июля стало известно, что немецкая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса. По данным источников, на первом этапе 40% долей в 6 компаниях российской сети перешли группе инвестиционно-строительных компаний Max, а 60% получил бизнесмен Йозеф Лиокумович.

Один из источников заявил, что сумма сделки была символической, другой назвал сумму в один евро.

