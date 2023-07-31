Курс доллара превысил 92 рубля впервые с 7 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара на открытии торгов превысил 92 рубля впервые с 7 июля этого года. Такая информация приводится в данных Мосбиржи.

По данным на 07:01 по московскому времени, валюта увеличилась на 0,52% и составила 92,2 рубля. К 07:07 она ускорила рост до 0,61% и составила 92,27 рубля.

В свою очередь, евро увеличился до 0,62% и поднялся до 101,55 рубля, а юань прибавил 0,66%, до 12,89 рубля.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее заявил, что в ближайшее время американская валюта продолжит держаться на уровне 90 рублей за единицу. Ситуация, по его словам, остается стабильной. Особых скачков в стоимости доллара, вероятнее всего, не будет, предположил он.

До этого стало известно, что Райффайзенбанк с 1 августа приостановит прием наличных долларов и евро у физических лиц, а также повысит комиссию за внесение наличных рублей через кассы на сумму до 200 тысяч рублей. При этом валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту по-прежнему доступны в приложении и онлайн-банке.

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