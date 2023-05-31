Товары Johnson&Johnson могут исключить из параллельного импорта в случае прямых поставок

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Продукцию компании Johnson&Johnson могут исключить из параллельного импорта в случае прямых поставок, сообщил вице-премьер – глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Когда наши дистрибьюторы убедятся и подтвердят то, что коллеги – производители Johnson&Johnson – сохраняют свое производство и прямые поставки, мы всегда примем обратное решение и выведем из перечня данную продукцию", – передает ТАСС его слова.

Министр объяснил, что параллельный импорт осуществляют для того, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Он также уточнил, что перечень ввозимых товаров будет сокращаться по мере насыщения рынка продукцией отечественных производителей.

Ранее компания Johnson&Johnson предупредила российских партнеров о приостановке импорта контактных линз, в том числе линейки Acuvue.

Росздравнадзор, в свою очередь, сообщил об отсутствии дефицита контактных линз в России.

В Минпромторге РФ заявили, что внесут в перечень товаров для параллельного импорта контактные линзы зарубежных производителей. Ведомство пояснило, что это станет превентивной мерой на случай прекращения поставок в РФ в условиях санкций.

Однако позднее пресс-служба американской компании сообщила, что продолжает обеспечивать потребителей из России линзами Acuvue.

