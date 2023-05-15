Минпромторг сократит перечень параллельного импорта для мотивации производителей из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минпромторг РФ планирует начать сокращать перечень поставляемых по параллельному импорту товаров для мотивации локальных производителей, рассказал глава ведомства Денис Мантуров. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы с конца прошлого года обновляем перечень продукции, ввозимой по параллельному импорту, уже постепенно сокращая номенклатуру. Имею в виду, что мы максимально старались сбалансировать рынок и этих целей практически достигли", – сказал он.

По словам Мантурова, этот шаг сможет не только мотивировать отечественных производителей, но позволит создать для них определенные условия.

За период работы этого механизма рынок смог наполниться множеством потребительских товаров, а оборудование для российских предприятий продолжает поставляться, подчеркнул он.

Ранее гендиректор логистической компании "Оптималог" Георгий Властопуло заявлял, что стоимость зарубежной бытовой техники может вырасти на 10–12% в случае, если Казахстан ужесточит ограничения относительно параллельного импорта.

Он добавил, что отечественные дистрибьютеры начали перемещать каналы поставок в другие страны, такие как Китай, Киргизия и ОАЭ.



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