30 мая, 23:44Экономика
Johnson & Johnson продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue
Фото: 123RF/belchonock
Американская компания Johnson & Johnson продолжает обеспечивать потребителей из России линзами Acuvue. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы компании сообщает РИА Новости.
"Компания Johnson & Johnson продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue", – заявили в пресс-службе.
Ранее Johnson & Johnson предупредила российских партнеров о приостановке импорта контактных линз. Среди них в том числе значилась и популярная линейка линз Acuvue.
Росздравнадзор, в свою очередь, сообщил об отсутствии дефицита контактных линз в России.
В Минпромторге РФ заявили, что внесут в перечень товаров для параллельного импорта контактные линзы зарубежных производителей. Ведомство пояснило, что это станет превентивной мерой на случай прекращения поставок в РФ в условиях санкций.
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