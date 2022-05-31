Курс евро на Мосбирже опустился до 62 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился до 62,13 рубля. Европейская валюта упала на 2,17 рубля. Минутами ранее она опускалась до 62 рублей.

Курс доллара расчетами завтра на 13:00 упал на 1,06 рубля, до 61,19 рубля.

Накануне в ходе валютных торгов на Московской бирже курс евро упал ниже 64 рублей. По состоянию на 13:18 по московскому времени курс европейской валюты демонстрировал снижение на 6,14 рубля, до 63,55 рубля. Доллар, в свою очередь, торговался на уровне 61,73 рубля, теряя в стоимости 4,97 рубля.

26 мая Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки с 14 до 11%. Регулятор объяснил это сокращением рисков для финансовой стабильности РФ.

На фоне данного решения после продолжительного периода укрепления российская валюта начала падение. За день до этого курс евро опускался ниже 58 рублей впервые с 2015 года, а доллар торговался на уровне 56 рублей.

