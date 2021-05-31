"Лента" сменила цветок на своем логотипе

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

Компания "Лента" Алексея Мордашова, владеющая сетью одноименных магазинов, решила сменить логотип, сообщает РБК.

Символом компании останется подсолнух, но его внешний вид изменится. Цветок станет больше похож на символ, чем на реальное растение. Помимо этого, название магазина теперь написано другим шрифтом.

Как рассказал директор по коммерции и маркетингу "Ленты" Дмитрий Богод, было решено не отказываться от узнаваемого подсолнуха, а сделать его более легким и современным.

Он подчеркнул, что новый логотип должен отражать перемены в компании: новую стратегию, выход в мультиформатность, развитие онлайн и клиентоцентричный подход.

Первый гипермаркет под вывеской "Лента" открыли в 1999 году, однако компания начала работу с оптовыми покупателями на несколько лет раньше. В предыдущий раз она меняла логотип около десяти лет назад.

Ранее на главной странице интернет-холдинга "Яндекс" появился новый логотип компании. В логотипах сервисов также будет использоваться новый шрифт. Также изменилась и поисковая строка "Яндекса", которая больше не повторяет форму стрелки.

Прежний логотип был придуман 13 лет назад, когда даже не было представления, что интернет-компания может заниматься доставкой продуктов, делать беспилотные автомобили и так далее.