"Яндекс" поменял логотип впервые за 13 лет

12:17
Фото: "Яндекс"
На главной странице интернет-холдинга "Яндекс" появился новый логотип компании. В логотипах сервисов также будет использоваться новый шрифт. Об этом говорится в сообщении холдинга.
"Логотип – часть новой айдентики "Яндекса". Она также включает новый знак – букву Я в красном круге – и новый шрифт для логотипных конструкций. Знак можно будет увидеть в интерфейсах и в жизни, например на сумках курьеров", – говорится в сообщении.
Также изменилась и поисковая строка "Яндекса", которая больше не повторяет форму стрелки.
"Новая айдентика "Яндекса" напоминает, что у сервисов общие технологии и общее начало – поиск", – отметил дизайн-директор поиска "Яндекса" Геннадий Лохтин.
По его словам, прежний логотип был придуман 13 лет назад, когда даже не было представления, что интернет-компания может заниматься доставкой продуктов, делать беспилотные автомобили и так далее.
26 марта российские пользователи "Яндекса" сообщали о неполадках в работе сервисов. Были зафиксированы сбои в работе с почтой и функционировании сайта.
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