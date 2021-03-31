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Технологии

12:17

"Яндекс" поменял логотип впервые за 13 лет

технологии

Фото: "Яндекс"

На главной странице интернет-холдинга "Яндекс" появился новый логотип компании. В логотипах сервисов также будет использоваться новый шрифт. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Логотип – часть новой айдентики "Яндекса". Она также включает новый знак – букву Я в красном круге – и новый шрифт для логотипных конструкций. Знак можно будет увидеть в интерфейсах и в жизни, например на сумках курьеров", – говорится в сообщении.

Также изменилась и поисковая строка "Яндекса", которая больше не повторяет форму стрелки.

"Новая айдентика "Яндекса" напоминает, что у сервисов общие технологии и общее начало – поиск", – отметил дизайн-директор поиска "Яндекса" Геннадий Лохтин.

По его словам, прежний логотип был придуман 13 лет назад, когда даже не было представления, что интернет-компания может заниматься доставкой продуктов, делать беспилотные автомобили и так далее.

26 марта российские пользователи "Яндекса" сообщали о неполадках в работе сервисов. Были зафиксированы сбои в работе с почтой и функционировании сайта.

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