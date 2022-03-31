ФАС подготовила проект о запрете валютных контрактов внутри России – СМИ

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Федеральная антимонопольная служба подготовила законопроект о запрете привязки к валютным курсам цен контрактов на товары, которые производятся в России для внутреннего рынка. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает РБК.

Согласно проекту, уже заключенные договоры нужно будет изменить в течение 30 дней с момента опубликования закона. Если стороны не придут к соглашению, то исполнение договора будет автоматически проводиться по курсу рубля или индикаторам цен на мировых рынках по состоянию на 1 января текущего года.

Изменения предлагается внести в Гражданский кодекс, который в текущий момент разрешает привязку цен договоров к иностранной валюте и иным индикаторам. По информации издания, проект рассмотрят 31 марта на заседании Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию законодательства.

В пояснительной записке к проекту указано, что ФАС разработала его в соответствии с планом первоочередных действий по обеспечению развития экономики РФ в условиях санкций.

Ранее Федеральная антимонопольная служба рекомендовала нефтехимическим компаниям использовать при ценообразовании российские биржевые и внебиржевые индикаторы вместо нетбэка и курса иностранных валют.