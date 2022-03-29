ФАС рекомендовала нефтехимикам отказаться от привязки цен к нетбэку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала нефтехимическим компаниям использовать при ценообразовании российские биржевые и внебиржевые индикаторы вместо нетбэка и курса иностранных валют. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Компаниям рекомендовано принять меры по недопущению необоснованного роста цен на товары на внутреннем рынке, в том числе путем неприменения в ценообразовании зарубежных ценовых индикаторов, привязки цен к курсам иностранных валют. В качестве альтернативы нетбэку ведомство предлагает использовать российские биржевые и внебиржевые индикаторы", – говорится в сообщении.

В ФАС пояснили, что использование нетбэка в качестве ориентира при ценообразовании может повлечь увеличение себестоимости продукции как для крупных, так и для конечных потребителей.

Также ведомство рекомендовало производителям нефтехимической продукции изменить торговую стратегию, избрав в качества основного приоритета осуществление поставок на внутренний рынок. Кроме того, торговые политики компаний должны содержать цены и порядок их формирования.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в отношении России развернута беспрецедентная экономическая война. По его словам, прогнозировать что-либо в подобных условиях сложно, однако государство принимает меры, направленные на минимизацию негативных последствий и дальнейших рисков.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация территорий Украины не входит в планы РФ. О помощи в отражении агрессии со стороны Киева президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.