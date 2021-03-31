Всемирный банк опубликовал данные о долгах стран перед Россией

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Всемирный банк опубликовал данные о двусторонней задолженности большинства развивающихся стран перед другими государствами.
Как сообщает РБК, Минфин России, отвечающий за кредиты иностранным государствам, такой информации не публикует.
Согласно данным Всемирного банка по состоянию на конец 2019 года, России были должны около 30 развивающихся стран. Общая сумма по двусторонним займам составляла почти 22,9 миллиарда долларов. Речь идет либо о долгах государств, либо о долгах юрлиц, гарантированных государствами.
Крупнейшим государственным должником была Белоруссия – 8,1 миллиарда долларов. Причем в конце 2020 года страны подписали соглашение о предоставлении Минску еще одного миллиарда долларов.
Более миллиарда долларов Москве должны Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен. Страны Африки, в частности Сомали, Мозамбик и Эфиопия, в совокупности должны России 973 миллиона долларов.
Россия занимает пятое место в списке крупнейших суверенных кредиторов для развивающихся стран. Первое место в этом рейтинге занимает Китай, прокредитовавший развивающихся заемщиков на 149 миллиардов долларов.
Ранее Центробанк представил структуру держателей российского госдолга. Среди нерезидентов главными кредиторами России оказались инвесторы, осуществляющие вложения через компании Великобритании и США.
Суммарные вложения оцениваются в 1,91 триллиона рублей по номиналу, что превышает общие вложения инвесторов из других иностранных юрисдикций.
Далее следуют Бельгия (3%), Сингапур (1,5%), Франция (0,8%) и Китай (0,8%). Всего на 1 января 2021 года иностранцы держали около четверти (23,3%) выпущенных облигаций федерального займа (ОФЗ).
В 2020 году чистый вывоз капитала из России частным сектором возрос в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом и составил 47,8 миллиарда долларов.
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