Столичная компания аккумуляторных батарей увеличила производство на 25% в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная компания увеличила производство аккумуляторных батарей на 25% в прошлом году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Для создания необходимой инфраструктуры для электротранспорта промышленные предприятия ежегодно увеличивают объемы изготовленной продукции и масштабируют производства", – рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Выручка компании увеличилась на 37%. Компания CleanPower занимается производством аккумуляторных батарей для клининговых машин. Зарядное устройство способно зарядить батарею от 10 до 100% за два часа.

"За 2023 год мы произвели более трех тысяч аккумуляторных батарей. Этого удалось достичь благодаря увеличению промышленной площадки, пополнению конструкторской базы и расширению штата", – добавила гендиректор компании Лазокат Мукатова.

Ранее сообщалось, что столичное предприятие косметики для волос и кожи, а также бытовой химии выпустило свыше 3 миллионов единиц продукции за 2023 год. Компания Baze Professional смогла увеличить объемы благодаря расширению своего ассортимента. В прошлом году она стала изготовлять гели и капсулы для стирки, кондиционеры для белья, таблетки для посудомоечных машин, средства для мытья посуды и другие товары.

До этого московская компания "Олбо" разработала и внедрила новую технологию производства импортозамещающих материалов для гель-лаков. Производственная площадка предприятия была оснащена новым оборудованием – реакторами для создания компонентов, устойчивых к разным видам воздействий окружающей среды.

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