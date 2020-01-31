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Экономика

18:52

Эксперт прокомментировал новый договор "Нафтогаза" и "Газпрома"

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

По новому договору "Нафтогаза" и "Газпрома" перекинуть объемы прокачки газа с одного сезона на другой невозможно, заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире ИА "НСН".

"Здесь более фиксированный, по сути, договор. Там прописан ежесуточный объем прокачки. Вы должны прокачать около 180 млн кубов в сутки. Если вы этого не сделаете, вы все равно оплачиваете, как будто вы его прокачали. Зимой качаешь больше, летом меньше, но в год выходит определенный объем, ты его оплачиваешь, и все нормально", – пояснил эксперт.

Кроме того, он заметил, что а новом контракте сказано, что если Российской Федерации нужно будет прокачать больше газа, то цена его транспортировки может вырасти, но не более чем на 45%.

Также среди новых условий указано, что бронирование дополнительных мощностей на один квартал вырастет на 10%, на месяц — на 20%.

В контракте подчеркнуто, что любые споры между "Нафтогазом" и "Газпромом" теперь будут решаться в Международной торговой палате в Цюрихе.

Ранее сообщалось, что компания "Газпром" заявила об отмене ареста и обеспечительных мер в отношении активов по искам "Нафтогаза". Речь идет об имуществе, которое находилось на территории Англии, Уэльса, Нидерландов и Люксембурга.

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