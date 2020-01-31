"Нафтогаз" повысил ставку на транзит российского газа в Европу – СМИ

Фото: РИА Новости/Стрингер
Тариф на транзит российского газа по территории Украины повысили. Как следует из проекта нового соглашения, "Газпром" будет в 2020 году платить "Нафтогазу" как минимум на 2 процента больше, чем в прошлом. Об этом сообщает РБК.
Конечная версия договора между странами была подписана в конце 2019 года. По словам источника РБК в "Газпроме", условия, указанные в проекте, сохранились. Кроме того, на итоговую стоимость транзита влияют принятые с документом дополнительные соглашения.
По проекту договора стоимость прокачки российского газа в европейские страны составляет 31,72 доллара за 1 тысячу кубометров, причем с учетом налогов и сборов. Таким образом, при транзите на уровне 225 миллиардов кубометров за пять лет "Нафтогаз" может получить порядка 7,13 миллиарда долларов.
Стороны договорились о том, что тарифная ставка останется фиксированной на весь срок действия соглашения. При этом сообщается, что, несмотря на рост итогового тарифа, снизятся объемы поставок. Если же российская сторона решит нарастить их, то Украина получит больше денег за счет повышающих транзитных коэффициентов.
Кроме того, в действующем договоре между странами определен порядок решения контрактных споров. "Нафтогаз" и "Газпром" в случае необходимости будут обращаться в международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Цюрихе (Швейцария). В то же время юридически договор регулируется шведским материальным правом.
Ранее исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что поставки российского газа на Украину для использования там же невозможны, поскольку на данный момент РФ отказалось от данного направления. По словам специалиста, стране приходится закупать газ через европейских посредников.
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