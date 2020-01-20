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Москва 24

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Политика

20 января, 20:50

Арестованные по требованию "Нафтогаза" активы "Газпрома" разморозили

политика экономика

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Компания "Газпром" сообщила об отмене ареста и обеспечительных мер в отношении активов по искам "Нафтогаза". Речь идет об имуществе, которое находилось на территории Англии, Уэльса, Нидерландов и Люксембурга, как сообщает РИА Новости.

Разморозка активов "Газпрома" была предусмотрена протоколом газового сотрудничества между Россией и Украиной. Стороны подписали документ, который урегулировал ряд юридических разногласий, еще 20 декабря 2019 года.

Россия и Украина урегулировали вопросы транзита газа через Украину, в том числе непосредственно контракт. По этому соглашению "Газпром" взял на себя обязательства по прокачке 65 миллиардов кубометров газа в первый год по 40 миллиардов в последующие четыре.

Ранее в "Нафтогазе" заявили, что Украина будет покупать газ только через европейских посредников. К такому решению, как рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко, страну подтолкнула Россия, ранее прекратившая прямые поставки.

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