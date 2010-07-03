Украине предрекли непростую зиму

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Украину может ждать непростая зима, заявил зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев, комментируя намерение партии "Европейская солидарность" внести в украинский парламент проект постановления, которое запретит прямые закупки голубого топлива у России.

"Наверно, с точки зрения украинской стороны это выглядит абсолютно логичным шагом как некое усиление договорной позиции в переговорах по транзиту газа. Но они должны понимать, что это не те методы, которые улучшают диалог", – сказал Селезнев в интервью телеканалу RT.

Он выразил мнение, что истинные причины ясны тем, кто в этих переговорах принимает непосредственное участие.

"Киеву этой зимой может быть не так просто и поэтому делаются подобные заявления, которые смогут в будущем объяснить сложившиеся проблемы украинцам", – сказал Селезнев.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что транзит российского газа, если он будет продолжаться в 2020 году без подписания договора на условиях украинской стороны, будет считаться контрабандным.

Перед этим исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко сообщил, что украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского газа на год при соответствии его условий "европейским правилам".

Действующие контракты России и Украины на поставку газа завершатся в текущем году. На последнем трехстороннем заседании по газу с участием ЕК, которое состоялось 27 октября, стороны не смогли достигнуть прогресса по вопросу транзита.

Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" продолжаются с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ от 2009 года. Украинская компания требует возмещения переплаты.



