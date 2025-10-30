Собчак удивилась тому, что Набиуллина выступала в Госдуме в фиолетовом пальто

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Российская журналистка Ксения Собчак удивилась тому, что глава Банка России Эльвира Набиуллина во время своего выступления в Госдуме была в фиолетовом пальто. Соответствующий пост телеведущая опубликовала в телеграм-канале.

"Эльвира Набиуллина выступает в Госдуме в пальто – видимо, холодно", – указала Собчак.

В ходе своего выступления глава Центробанка рассказала, что рыночная ипотека в России станет доступной только после устойчивого снижения инфляции, а не благодаря льготным программам, которые повышают спрос и цены.

Она также предупредила об опасности повышения ключевой ставки при большом количестве льготных кредитов. По ее словам, регулятору придется пойти на такой шаг, чтобы сдержать инфляцию. При этом, согласно текущему прогнозу, инфляция снизится к целевому уровню в 2026 году, несмотря на то, что в начале года показатель может ускориться из-за налогов и роста тарифов.

Кроме того, Набиуллина отметила, что денежная политика регулятора направлена на то, чтобы российская экономика не оказалась в состоянии 90-х годов. Сейчас в стране фиксируется дисбаланс спроса по отношению к предложению.

