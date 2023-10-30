В Совфеде предложили упростить выкуп акций у акционеров из недружественных стран

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Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству порекомендовал Минэкономразвития РФ разработать закон, который будет направлен на упрощение выкупа акций у акционеров из недружественных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации комитета по итогам круглого стола.

Член конституционного комитета Артем Шейкин отметил, что акционерами многих публичных акционерных обществ являются не только россияне, но и граждане недружественных стран.

Таким образом, если российские граждане вступили в прямое владение акциями, иностранные инвесторы могут не согласиться с подобным решением и потребовать выкупа своих акций, чтобы избавиться от них как можно скорее.

"Для этих целей наше законодательство предусматривает возможность направления предложения на покупку акций недружественных акционеров – так называемое обязательное предложение", – сообщил Шейкин.

Вместе с тем направление этого предложения сопровождается с необходимостью провести рыночную оценку стоимости акции, его направлением в ЦБ и прочими механизмами, которые затрудняют возможность быстрого выхода недружественных акционеров из предприятий РФ.

Это может привести к незаинтересованности таких акционеров к управлению обществом, в результате чего они могут бросить свои акции. Это повлечет за собой невозможность принятия ключевых решений либо вовсе невозможность осуществления деятельности, отметил парламентарий.

В связи с этим предлагаемый к разработке федеральный закон мог бы минимизировать требования с направлением обязательного предложения недружественным акционерам и позволить им быстро и эффективно выйти из экономически значимых обществ.

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