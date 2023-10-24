"Русал" купит треть завода глинозема в Китае

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Российская алюминиевая компания "Русал" приобретет 30% акций китайской HWNM, которая владеет глиноземным заводом, за 1,911 миллиарда юаней или около 267 миллионов долларов. Это следует из сообщения компании на Гонконгской фондовой бирже.

23 октября стороны подписали соглашение о сделке.

Уточняется, что HWNM владеет глиноземным заводом в китайской провинции Хэбэй. Годовая мощность составляет 4,8 миллиона тонн сырья. После завершения сделки компании начнут получать произведенный глинозем пропорционально своим долям.

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