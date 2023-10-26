Путин разрешил Bonum Capital осуществлять сделки с акциями российских компаний

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Владимир Путин разрешил инвестиционной группе Bonum Capital совершать сделки с принадлежащими ей пакетами акций "Газпрома", "Норникеля", "Интер РАО ЕЭС" и "Лукойла". Распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

"Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения обыкновенными акциями, которые принадлежат Бонум Капитал (Кипр) Лтд", – сказано в документе.

Речь идет о 24 186 128 акциях "Газпрома", 10 000 акций "Норильского никеля", 1 312 900 акциях "Интер РАО ЕЭС" и 30 530 акциях "Лукойла".

В конце 2022 года Минфин США ввел санкции в отношении Мурата Алиева и его компаний Bonum Capital и Bonum Investment.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов заявил, что экономика РФ не может быть полностью изолирована. Сафонов обратил внимание, что даже в сегодняшних условиях напряженных взаимоотношений американские инвестиционные компании хотят, чтобы "Норникель" продавал титан.

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