Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии составила 652 млрд рублей

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Чистая прибыль "Роснефти", приходящаяся на акционеров, согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам первого полугодия составила 652 миллиарда рублей. Об этом говорится в финансовом отчете, опубликованном на сайте компании.

Согласно документу, выручка компании за первые шесть месяцев этого года составила 3,87 триллиона рублей, капитальные затраты – 599 миллиардов рублей, расходы и затраты – 2,87 триллиона рублей.

Кроме того, операционная прибыль "Роснефти" достигла 1,002 триллиона рублей, а прибыль до налогообложения – 928 миллиардов рублей.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что обрабатывающие предприятия инвестировали в экономику Москвы более 33 миллиардов рублей в первом квартале 2023 года, что на 8% выше аналогичного показателя 2022 года.

До этого Владимир Путин подписал закон, устанавливающий налог в 10% на сверхприбыль для крупных компаний. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года.