Собянин: обрабатывающие предприятия вложили в экономику Москвы 33 млрд рублей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Обрабатывающие предприятия инвестировали в экономику Москвы более 33 миллиардов рублей в первом квартале 2023 года, что на 8% выше аналогичного показателя 2022 года. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

"Предприятия обновляют оборудование, расширяют производства, разрабатывают новую продукцию. И как следствие – наращивают выпуск продовольственных товаров, лекарств, одежды и многого другого", – отметил мэр Москвы.

Градоначальник привел пример московского производителя роботизированных систем, который совместно с российской горно-металлургической компанией создал отечественную проволоку для сварочных работ.

Собянин отметил столичного производителя, вложившего средства в разработку двух научно-исследовательских центров по созданию биологических и химических медицинских препаратов. Он уточнил, что запуск намечен до конца 2023 года.

Кроме того, Москва предоставляет необходимые условия для роста инвестиций, отметил мэр. Он подчеркнул, что Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выделяет льготные займы.

По словам градоначальника, снижению налогов способствует наличие статуса промышленного комплекса и резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва". Собянин уточнил, что снижаются налоги на прибыль, недвижимое имущество и землю.

Мэр добавил, что промышленники Москвы могут воспользоваться более чем 20 мерами системной поддержки от города и рядом антикризисных инструментов.

Ранее руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что завод "Спецкабель" в Москве нарастил поставки выпускаемой продукции. За первое полугодие среднемесячный объем отгрузок возрос на 30%. Наиболее высокую динамику установили в категории оптических кабелей и сборок. Показатель составил более 45%.



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