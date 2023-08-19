Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Московский кабельный завод нарастил поставки выпускаемой продукции. За первое полугодие среднемесячный объем отгрузок возрос на 30%, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Завод "Спецкабель" имеет статус промышленного комплекса, что позволяет ему пользоваться преференциями и ежегодно экономить около четырех миллионов рублей. Компания планомерно увеличивает долю отечественного сырья, используемого на производстве, и модернизирует парк оборудования", – отметил он.

Наиболее высокую динамику установили в категории оптических кабелей и сборок. Показатель составил более 45%.

"Мы постоянно работаем над созданием новых типов кабелей для российской промышленности. Часть из них – на перспективу, но большая доля разработок пользуется спросом уже сейчас, и мы осваиваем их серийное производство", – добавил вице-президент группы компаний Сергей Лобанов.

Ранее сообщалось, что столичный завод "Армикон" за семь месяцев 2023 года увеличил выпуск арматурных изделий и металлоконструкций на 23%. За это время на предприятии выпустили свыше 22 тысяч тонн продукции.

До этого серийное производство электрических конденсаторов запустили в индустриальном парке "Руднево". Сейчас предприятие выпускает силовые конденсаторы и установки компенсации реактивной мощности. В планах – начать производство конденсаторов для электромобилей.

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