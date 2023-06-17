В "Роснефти" сообщили, что перешли с китайской CNPC на оплату сырья в нацвалютах

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"Роснефть" и китайская CNPC перешли на оплату сырья в национальных валютах. Об этом сообщает пресс-служба российской компании.

Соответствующее заявление было сделано по итогам встречи с CNPC на ПМЭФ.

"Одним из ключевых направлений сотрудничества "Роснефти" и CNPC являются поставки нефти, объем которых, в соответствии с действующими контрактами, достигает 40 миллионов тонн в год. При этом в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах", – указано в сообщении.

В "Роснефти" также отметили, что сотрудничество с CNPC вносит весомый вклад в реализацию поставленной лидерами Китая и России задачи по достижению товарооборота между странами в размере 200 миллиардов долларов. В компании заявили, что данный объем взаимной торговли может быть превышен уже по итогам 2023 года.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отмечала, что в мире фиксируется отказ от американской валюты. При этом она заявила, что не видит альтернатив доллару, которые могли бы его заменить в ближайшее время.



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