Эксперт дала прогноз о подорожании сыра, колбас и кондитерских изделий осенью в России

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Осенью цены продолжат падать лишь на продукты позднего срока созревания, при этом многое другое может начать дорожать. Об этом рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Эксперт пояснила, что динамика цен на ряд отечественных продовольственных товаров связана с изменением затрат на содержание и ремонт импортного оборудования и ингредиенты. По ее словам, доля импортных составляющих велика в себестоимости сыров, колбас и кондитерских изделий.

По словам Долговой, укрепление рубля в настоящее время способствует снижению цен на импортные товары. Тем не менее если произойдет ослабление национальной валюты, то это будет иметь обратное воздействие на динамику потребительских цен на продовольствие.

Ранее российские пивовары рассказали, что рынок РФ оказался под ударом на фоне антироссийских санкций. Дело в том, что почти весь хмель, используемый в российском пивоварении, поступает в страну из-за рубежа. Проблем с поставками культуры пока не наблюдается, однако важно заранее сосредоточиться на развитии местного хмелеводства, считают в отрасли.

До этого сообщалось, что россиянам могут разрешить продавать в магазинах овощи, выращенные на своих участках. Таким образом правительство планирует дополнительно насытить рынок овощами и стабилизировать цены на них. В материале говорится, что вице-премьер Виктория Абрамченко поручила проработать вопрос о том, как гражданам оформить необходимые для этого документы.

