В Госдуме поддержали заявление главы OMV по "Северному потоку – 2"

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Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил призыв главы австрийской нефтегазовой компании OMV Райнера Зеле дать политический ответ на угрозы США о введении санкций против компаний, участвующих в постройке "Северного потока – 2", передает RT.

Это заявление он назвал правильным, поскольку сегодня, после давления США в лице Госдепа, Минфина и министерства энергетики США, они стали угрожать непосредственно участникам этого проекта, что и вызвало огромное возмущение представителей компаний.

По словам депутата, представители компаний обращаются непосредственно в Берлин и Брюссель с просьбой дать политическую оценку действиям США.

"Тем более что в своих угрозах американцы заявляли, что продолжение работы этих европейских компаний несет угрозу Трансатлантическому договору. То есть идет уже прямой политический шантаж. И это вызывает серьезный и вполне естественный отклик европейских компаний", – подчеркнул он.

Ранее глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле заявил о необходимости "политического ответа" на угрозу санкций США против "Северного потока – 2". Зеле указал, что речь идет о том, в какой степени Европа будет отстаивать свой суверенитет и независимость, особенно в той части, которая касается вопросов энергоснабжения.

Американские сенаторы ранее подготовили план по расширению санкций против "Северного потока – 2". Предполагается, что с рестрикциями столкнутся все, кто участвует в проекте в любом качестве.

В частности, под санкции попадут порты, которые примут задействованные в строительстве корабли. Кроме того, они будут применимы к страховым компаниям и тем, кто предоставляет технологии.

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря. Россия заявила, что подобные меры со стороны Вашингтона имеют черты недобросовестной конкуренции.

Позже стало известно, что США могут расширить санкции в случае прокладки оставшихся километров газопровода. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что "Северный поток – 2" будет достроен, однако созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для Европы.



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