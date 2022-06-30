Акционеры "Роснефти" утвердили состав обновленного совета директоров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Акционеры "Роснефти" утвердили новый состав совета директоров из 11 человек. Председателем стал бывший топ-менеджер Qatar Energy Бельмахди Тайеб, передает ТАСС.

В состав совета директоров вошли глава "Газпромбанка" Андрей Акимов, вице-премьер Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Вместе с ними работать также будут главный исполнительный директор Oil&Petroleum International Resources Ltd. Педро Акино, глава Красноярского края Александр Усс, представители Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид Аль-Моханнади, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко и директор Московской школы экономики Александр Некипелов.

В мае Герхард Шредер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров "Роснефти". В компании с пониманием отнеслись к этому решению и поблагодарили Шредера и Варнига за поддержку.

