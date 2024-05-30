Министр Буш: Швеция изучает возможность блокировки импорта СПГ из РФ

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Швеция изучает возможность односторонней блокировки импорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщила министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш.

"Если пакет санкций не будет соответствовать своей цели, мы готовы действовать самостоятельно", – цитирует ее агентство Bloomberg.

Буш добавила, что вариант не оптимальный, однако страна изучает возможность остановки российского импорта и введения санкций против него, в том числе в газовом секторе.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Германия и Чехия обратились к ЕС с просьбой создать группу для отказа от российских газа и нефти. В письме указывалось, что в задачи группы будет входить поиск путей для полного отказа от ресурсов РФ. Сделать это нужно для сохранения энергетического суверенитета и безопасности, объяснили инициаторы.

