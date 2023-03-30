В ЦБ РФ рассказали, когда россияне смогут открывать счета в банках по видеосвязи

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России выразил надежду на то, что россияне смогут открывать счета по видеосвязи в следующем году. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Илья Ясинский.

По его словам, данная идея обговаривается с Росфинмониторингом и другими заинтересованными организациями. Глава департамента банка обратил внимание на то, что такой механизм можно проверить в рамках экспериментального правового режима.

"Надеюсь, что в рамках ЭПР видеоидентификация проявит себя положительно с минимальным количеством отрицательных моментов", – цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Райффайзенбанк с 3 апреля введет ограничение на переводы в долларах для некоторых частных клиентов. Он также увеличит минимальную сумму переводов в другие кредитные организации в долларах и евро до 20 тысяч в валюте перевода при оформлении через бесплатный интернет-банк и в отделениях организации.

Пресс-служба банка объяснила, что такие меры были приняты для того, чтобы не превысить установленные банками-корреспондентами лимиты.

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