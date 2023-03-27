Райффайзенбанк введет ограничения на переводы для некоторых частных клиентов

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Райффайзенбанк с 3 апреля введет ограничение на переводы в долларах для некоторых частных клиентов и увеличит минимальный порог по переводам для физических лиц. Об этом сообщается на официальном сайте кредитной организации.

"Исходящие переводы в долларах США в другие банки смогут осуществлять только клиенты с пакетами услуг "Премиальный" или "Премиальный 5", подключенными до 28 февраля 2023 года включительно, а также клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen", – указано на сайте.

Отмечается, что денежные переводы в других валютах доступны для всех клиентов. С 3 апреля банк увеличит минимальную сумму переводов в другие кредитные организации в долларах и евро до 20 тысяч в валюте перевода при оформлении через бесплатный интернет-банк и в отделениях организации.

В сообщении указано, что на переводы в других валютах минимальные суммы остаются прежними – 10 тысяч фунтов стерлингов и швейцарских франков, 70 тысяч юаней и 12 миллионов иен.

Пресс-служба Райффайзенбанка объяснила, что меры были приняты для того, чтобы не превысить установленные банками-корреспондентами лимиты.

"В постоянно меняющихся условиях мы стремимся обеспечивать безопасный сервис для своих клиентов", – добавили в кредитной организации.

Ранее Райффайзенбанк ввел плату за ведение счетов юридических лиц в долларах и евро. С 20 марта 2023 года комиссия при сумме остатка на счетах в американской валюте более 50 тысяч долларов или евро на начало дня будет составлять 0,03% в сутки.

3 марта Райффайзенбанк приостановил открытие счетов для новых корпоративных клиентов на территории РФ. Подобное решение объяснили усилением требований к проверкам и проведению валютных платежей со стороны банков-корреспондентов.



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