Финансовый специалист рассказала, на что стоит обратить внимание при открытии вклада

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Повышенная ставка по вкладам доступна только определенной группе клиентов. Как правило, это те, кто не хранил до этого средства в данном банке. Менеджер продукта "Вклады" финансовой платформы "Сравни" Мария Татаринцева рассказала, как наиболее выгодно и безопасно открыть вклад в 2023 году.

Специалист отметила, что повышенная ставка также доступна и действующим клиентам, но это сделано для удержания клиентуры на выгодных для всех сторон условий.

"Уточните, относитесь ли вы к соответствующей категории вкладчиков, чтобы рассчитывать на щедрое предложение от банка. Средняя надбавка для разных типов клиентов к базовой ставке может составлять 0,1–1 процентного пункта", – рассказала она в беседе с RT.

Татаринцева подчеркнула, что банк может установить высокие проценты при соблюдении определенных условий. Например, он предлагает выгодное условие тогда, когда вкладчик обещает активно использовать карту и ежемесячно тратить средства с нее до определенного лимита.

"Реже встречаются вклады, при оформлении которых клиент одновременно должен приобрести дополнительно страховку или другой продукт банка и его партнёров — своеобразная нагрузка. Если не купите страховой полис, то и не получите надбавку к базовой ставке по вкладу", – объяснила специалист.

Она напомнила, что еще существуют комплексные продукты, при оформлении которых часть средств уходит на депозит, а еще часть участвует в инвестиционных программах, которые не гарантируют доходности. Это приведет к тому, что клиент получит меньше дохода, чем ожидал.

По ее словам, все больше предложений со ставкой, которая меняется в течение всего периода размещения вклада. Обычно она привязана к сроку.

"Это может быть приветственный бонус: банк дает повышенную ставку в первые месяцы после открытия вклада, а затем она снижается", – предупредила эксперт.

Татаринцева рассказала и о так называемой лестнице ставок. Она подразумевает под собой разделение срока размещения вклада на несколько диапазонов. В каждый период будет действовать определенная ставка. Эксперт советует считать самую эффективную ставку за весь срок, а не искать максимальную. Второй вариант будет доступен только во время короткого периода.

"При открытии вклада с плавающей ставкой нужно также понимать, что нельзя снять сливки, – если решите размещать деньги только в период с повышенной ставкой, а потом закрыть вклад досрочно, то банк сделает перерасчёт и выплатит меньше процентов", – напомнила она.

Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) напомнило россиянам о законопроекте, который позволит дистанционно получать возмещения со вкладов по депозитам, если кредитная организация объявит о банкротстве или будет лишена лицензии. Клиент сможет подать соответствующее заявление через сайт "Госуслуги" или агентства. После этого потребитель получит деньги на свой счет.



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