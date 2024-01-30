Экономист заявил о "смертельной спирали" госдолга США

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Автор книги "Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости" Нассим Талеб заявил, что США столкнулись со "смертельной спиралью" растущего госдолга. Его слова передает Bloomberg.

Он отметил, что продолжение наращивания лимита госдолга может привести к "долговой спирали".

"А долговая спираль подобна спирали смерти", – заключил Талеб.

3 января американский Минфин сообщил, что госдолг Соединенных Штатов впервые превысил 34 триллиона долларов. Еще в сентябре прошлого года госдолг Штатов составлял 33 триллиона долларов.

Глава Минфина США Джанет Йеллен, комментируя подобные цифры, назвала их пугающими. Однако, по ее словам, госдолг находится под контролем.



Госдолг США впервые превысил 33 трлн долларов