В ЦБ РФ сообщили, что пилотный проект по цифровому рублю идет по плану

Фото: 123RF/peshkov

Пилотный проект по цифровому рублю реализуется по плану, сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

"Все абсолютно по плану. И очень важно – мы видим возрастающий интерес со стороны финансовых институтов к участию в этом пилоте", – приводит РИА Новости ее слова.

В рамках пилотного проекта по тестированию цифровой валюты было проведено уже около 14 тысяч операций. Он был запущен в августе 2023 года и планирует расширяться.

Во время тестовых операций было открыто 497 электронных кошельков, а общая сумма задействованных средств составила 919 тысяч рублей. В первую группу, успешно протестировавшую новую валюту, вошли банк "Дом.рф", Ингосстрах Банк, ВТБ, ГПБ, Киви Банк, банк "Ак Барс", МТС-Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, "Синара", Росбанк и ТКБ Банк.



"Деньги 24": что такое цифровые финансовые активы и как туда инвестировать