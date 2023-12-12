Нарушителей антиотмывочного закона пообещали не допустить к платформе цифрового рубля

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Граждане, которые имеют высокий уровень риска на антиотмывочном сервисе Центробанка "Знай своего клиента", не смогут пользоваться платформой цифрового рубля, предупредил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд.

"Сразу проектируется в законе, что высокорисковые клиенты, например те, которым присвоен красный уровень риска на платформе Банка России "Знай своего клиента", не будут иметь доступа к платформе цифрового рубля", – передает ТАСС его слова.

Он подчеркнул, что в настоящее время важно предусмотреть поправки, которые начнут действовать с 1 января 2025 года.

В рамках пилотного проекта по тестированию цифровой валюты было проведено уже около 14 тысяч операций. Он был запущен в августе 2023 года и планирует расширяться в следующем году.

Во время тестовых операций было открыто 497 электронных кошельков, а общая сумма задействованных средств составила 919 тысяч рублей. В первую группу, успешно протестировавшую новую валюту, вошли банк "Дом.рф", Ингосстрах Банк, ВТБ, ГПБ, Киви Банк, банк "Ак Барс", МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, "Синара", Росбанк и ТКБ Банк.



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