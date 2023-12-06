Сбербанк начнет тестовые операции с цифровым рублем в 2025 году

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Сбербанк планирует начать тестирование цифрового рубля в собственных системах в 2025 году. Об этом сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев.

"Сбербанк принял решение участвовать во второй волне пилота по тестированию цифрового рубля и планирует первые запуски с цифровым рублем в 2025 году", – цитирует его ТАСС.

Между тем в рамках пилотного проекта по тестированию цифровой валюты было проведено уже около 14 тысяч операций. Он был запущен в августе 2023 года и планирует расширяться в следующем году.

Во время тестовых операций было открыто 497 электронных кошельков, а общая сумма задействованных средств составила 919 тысяч рублей. В первую группу, успешно протестировавшую новую валюту, вошли банк "Дом.рф", Ингосстрах банк, ВТБ, ГПБ, Киви банк, банк "Ак Барс", МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, "Синара", Росбанк и ТКБ банк.



В РФ началось тестирование цифрового рубля