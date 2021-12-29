Глава Минпромторга назвал необоснованными претензии ЕС по нарушению Россией норм ВТО

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ
Претензии Евросоюза по поводу того, что Россия якобы нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), являются необоснованными. Об этом в интервью РБК заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Когда мы вступали в ВТО, мы изначально параграф, связанный с госзакупками, не подписывали. И дали для себя возможность развивать компетенции и свою промышленность и формировать государственный заказ для наших отраслей", – объяснил он.
Министр также добавил, что Россия была вынуждена прибегнуть к политике импортозамещения из-за введенных Западом санкций, поэтому претензий к ней быть не может. При этом Россия не отказывается от сотрудничества с ЕС, в частности для европейских коммерческих предприятий никаких ограничений не существует, заключил Мантуров.
Ранее стало известно, что Евросоюз обратился в ВТО, предъявив России претензии на 290 миллиардов евро. В ЕС пожаловались на якобы дискриминационную оценку заявок на госзакупки в связи с политикой импортозамещения.
Позже в Минэкономразвития уточнили, что в 290 миллиардов евро оценивается не ущерб, полученный Евросоюзом, а объем рынка закупок в России.
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