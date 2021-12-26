Минэк назвал недостоверной информацию о требовании ЕС 290 млрд евро от России

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Информация о том, что Евросоюз потребовал от России 290 миллиардов евро в компенсации за ущерб от политики импортозамещения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ.

"Информация о том, что ЕС требует от России 290 миллиардов евро в рамках спора, не является достоверной. Требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО", – отметили в ведомстве.

Там также добавили, что цифра 290 миллиардов евро является оценочной для рынка закупок в РФ, а не размером ущерба, причиненного Евросоюзу. Кроме того, уточняется, что Всемирной торговой организацией не предусмотрен механизм уплаты каких-либо компенсаций.

Ранее стало известно, что Евросоюз обратился в ВТО, предъявив России претензии на 290 миллиардов евро. В ЕС пожаловались на якобы дискриминационную оценку заявок на госзакупки в связи с политикой импортозамещения.

