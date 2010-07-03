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Экономика

08:25

Россия и Украина обсудили газовый транзит

экономика

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Делегации России и Украины провели переговоры в Вене, в рамках которой обсудили газовый транзит. Об этом говорится на сайте российского Минэнерго.

Там рассказали, что в ходе встречи стороны обсудили претензии по газовым вопросам, а также условия транзита со следующего года и прямые покупки голубого топлива для украинских потребителей.

В переговорах принимали участие министр энергетики РФ Александр Новак, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, руководитель НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

Нынешнее соглашение по газовому транзиту истечет 31 декабря 2019 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данном этапе между сторонами идет обмен коммерческими предложениями, однако время на принятие решения ограничено.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, в свою очередь, отметил, что "Газпром" предложил "Нафтогазу" льготные условия по договору. Украинской стороне остается решить, готовы ли на них согласиться и есть ли иные варианты решения проблемы с коммерческой точки зрения.

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